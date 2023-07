POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 17.07.2023

Goslar (ots) - Sachbeschädigung Eine bislang unbekanne Person beschädigte am 16.07.2023, gegen 01:30 Uhr, eine Hauseingangstür in der Baderstraße in 38723 Seesen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen. Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss Am Sonntag, 16.07.2023, gegen 02:00 Uhr, wurde in der ...

