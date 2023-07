Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 16.07.2023

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Eine bislang unbekanne Person beschädigte am 16.07.2023, gegen 01:30 Uhr, eine Hauseingangstür in der Baderstraße in 38723 Seesen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Sonntag, 16.07.2023, gegen 02:00 Uhr, wurde in der Mühlenkampstraße in 38723 Seesen eine 40-jährige E-Scooter Fahrerin durch eine Funkwagenbesatzung des PK Seesen kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,52 Promille. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Ein entsprechender Vortest erhärtete den Verdacht. Eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und entsprechende Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren waren die Folge.

Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Freitag, 14.07.2023, auf Samstag, 15.07.2023, wurde in der Braunschweiger Straße in 38723 Seesen das amtliche Kennzeichen eines Anhängers entwendet. In der gleichen Zeit wurde in der Bismarckstraße in 38723 Seesen das hintere Kennzeichen eines PKW Opel entwendet. Beide Kennzeichen stammten aus dem Zulassungsbezirk Landkreis Goslar (GS). Es entstand jeweils ein Schaden in einer Höhe von ca. 50 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

