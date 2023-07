Goslar (ots) - Böschungsbrand in Bettingerode: Am Donnerstag den 13.07.2023, gegen 16:30 Uhr, wurde der Polizei ein Böschungsbrand am Fahrbahnrand der K46 zwischen Harlingerode und Bettingerode gemeldet. Der Grasboden des Hanges geriet aus ungeklärter Ursache in Brand und breitete sich auf 40 m² aus. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Bad Harzburg/Bettingerode und ...

mehr