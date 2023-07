Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 14.07.23

Goslar (ots)

Seesen

Am 13.07.23 gegen 22:30 Uhr kann durch die Funkstreife des PK Seesen in der Schulstraße in Rhüden ein 18jähriger Fahrzeugführer mit einem PKW angetroffen werden. Bei der Kontrolle kann der 18jährige weder Führerschein, noch eine Kfz-Zulassung oder eine Versicherung vorlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Seesen

Durch einen Zeugen werden am 13.07.23 gegen 19:00 Uhr zwei männliche Personen in einem Erdbeerfeld an der K 61 der Polizei Seesen gemeldet. Diese schienen sich unberechtigt dort aufzuhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus das die zwei Personen aus Salzgitter auf frischer Tat beim Diebstahl von Erdbeeren ertappt wurden. Es wurden mehrere Kilo im mitgeführten Fahrzeug sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell