Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 12.07.2023

Goslar (ots)

GS-Ohlhof

-Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 EUR sind die Bilanz eines Unfalls, der sich gestern, gegen 16.15 Uhr, auf der Kreuzung Immenröder Str./Lilienthalstr. ereignet hat.

Ein 57-jähirger Mann aus Oker wollte dort mit seinem PKW Ford von der Immenröder Str. nach links in die Lilienthalstr. abbiegen. Hierbei übersah er den PKW Peugeot einer 35-jährigen Frau aus Weddingen, die ihm aus Rtg. Immenrode entgegenkam und an der Kreuzung geradeaus Rtg. Innenstadt fahren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in das nahegelegene Krankenhaus transportiert. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

GS-Bahnhof

-Mit gestohlenem Kleinkraftrad durch die Bahnhofsunterführung

Beamte der Polizei Goslar, die sich im Rahmen anlässlich einer Kontrolle am Bahnhof Goslar aufhielten, erwischten in diesem Rahmen einen 27-jährigen Seesener, als er mit einem Kleinkraftrad die Unterführung befuhr, die lediglich Fußgängern und Fahrradfahrenden zur Nutzung vorbehalten ist.

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass sich an der rot-schwarzen Yamaha ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2014 befand. Bei der Abfrage der Rahmennummer stellte sich sogar heraus, dass der Roller am 10.07.23 als gestohlen gemeldet worden war.

Nach Feststellung der Personalien des Seeseners und Einleitung mehrerer Strafverfahren gegen ihn ging es für den 27-Jährigen zu Fuß weiter.

Das Kleinkraftrad wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell