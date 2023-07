Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort:

Am Montag, den 10. Juli 2023, gegen 11.40 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilt mit, dass er auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße ein Knallgeräusch gehört habe. Bei Nachschau habe er gesehen, dass der linke Außenspiegel an einem in Höhe Haus Nr. 14 parkenden schwarzen Audi A 3 beschädigt worden ist. Der Verursacher des Schadens hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um eine Unfallaufnahme und den Schaden zu kümmern. Der Schaden für den Spiegel wird auf ca. 50,- Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell