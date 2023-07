Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.07.2023

Goslar (ots)

Seesen

Am 10.07.2023 meldet ein 70jähriger Seesener dem PK Seesen, dass sein Motorroller Yamaha entwendet wurde. Der Roller stand im Tatzeitraum 07.07.23 von 20:00 - 21:30 Uhr vor seinem Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Seesen. Der weiß/rote Roller hat das Versicherungskennzeichen 356RBL. Geschätzter Schaden ca. 300,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise über den Verbleib oder Beobachtungen zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

