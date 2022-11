Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baumaschine gestohlen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Baumaschine gestohlen

Ulrichstein. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Dienstag (08.11.) eine Rüttelplatte, eine Verdichtungsramme, einen Teerschneider sowie eine Benzinkehrmaschine aus einem weißen Ford Transit. Zur Tatzeit war das Fahrzeug mitsamt den Baumaschinen auf einem mit Bauzaun begrenztem Areal in der Straße "In den Gelgenwiesen" in Bobenhausen. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens, sind momentan noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Homberg (Ohm). Ein Einfamilienhaus in der Erfurtshäuser Straße wurde am Dienstag (08.11.), zwischen 5.30 Uhr und 10.30 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher beschädigten die Scheibe einer Terrassentür und versuchten hierdurch in die Räumlichkeiten zu gelangten. Dies misslang jedoch, sodass lediglich Sachschaden von etwa 200 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell