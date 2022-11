Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Rund 150 Liter Diesel entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (08.11.) von einem Baustellengelände in der Wippershainer Straße. Die Täter brachen zunächst ein Schloss eines Containers auf und stahlen anschließend den Treibstoff im Wert von circa 300 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

