Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugensuche nach Raub - Katalysatorendiebstahl

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Unbekannter brach am Dienstagabend (08.11.) gegen 18 Uhr, in der Straße "Stockacker" über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde er von einem Bewohner bemerkt und flüchtete daraufhin unerkannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zeugensuche nach Raub

Fulda. Am Dienstagmittag (08.11.), gegen 14 Uhr, kam es in dem Parkhaus eines Hotels in der Lindenstraße / Ecke Rhönstraße zu einem Handtaschenraub. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieß ein unbekannter Täter eine 73-jährige Frau aus Fulda von hinten um, als diese die Tür zum Treppenhaus öffnen wollte und entriss ihr im Anschluss ihre Handtasche. Daraufhin flüchtete der Täter über eine Feuerwehrzufahrt zunächst in Richtung eines angrenzenden Wohnkomplexes, ließ dort einen Teil des Diebesguts zurück und rannte dann weiter in unbekannte Richtung. Die 73-jährige Frau wurde bei dem Sturz verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau beschreibt den Täter folgendermaßen: männlich, circa 180 cm groß, heller Hauttyp, dunkle, sehr kurze Haare, schlanke Statur, bekleidet mit einer hellgrauen Jogginghose, einem hellen Oberteil und einer grünen Bomberjacke. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Katalysatorendiebstahl

Petersberg. Im Kreuzgrundweg demontierten Unbekannte auf dem Gelände eines Autohauses zwischen dem 7. Oktober und dem 8. November die Katalysatoren im Wert von mehreren tausend Euro von drei Pkw. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell