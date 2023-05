POL Schwaben Nord: Betrunken und beleidigend unterwegs

Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Zeit von Freitag (28.04.2023), 16.00 Uhr bis Mittwoch (03.05.2023), 08.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Teile eines Gebäudes in der Rauwolffstraße mit Schmierereien und Graffitis. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

