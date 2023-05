POL Schwaben Nord: Gartenhütten angegangen

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Dienstag (02.05.2023) entwendete ein bislang unbekannter Täter den Rucksack einer 68-Jährigen aus einer Supermarkttoilette in der Gögginger Straße. Gegen 11.30 Uhr vergaß die 68-Jährige ihren Rucksack in den Toilettenräumlichkeiten. Als sie gegen 11.45 Uhr das Fehlen ihres Rucksacks bemerkte, hatte ein bislang unbekannter Täter den Rucksack entwendet und sich in ...

