POL Schwaben Nord: Rucksack gestohlen

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Dienstag (02.05.2023) entwendete ein bislang unbekannter einen Hund vor einem Supermarkt in der Hochzollerstraße. Der 25-jähriger Hundehalter band seinen Hund gegen 15.00 Uhr vor dem Supermarkt an. Ein bislang unbekannter Täter nahm den Hund und versuchte sich zu entfernen. Der 25-Jährige bemerkte den Umstand, folgte dem unbekannten Täter und holte sich den Hund zurück. Der ...

