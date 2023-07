Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 12.07.2023

Goslar (ots)

Diebstahl von Rauchwaren im vermutl. vierstelligen Betrag.

11.07.2023, 16.35 Uhr bis 16.50 Uhr, 38723 Seesen, Zimmerstraße. Zwei bislang unbekannte, männliche Personen stehen in dem Verdacht Rauchwaren aus einem Supermarkt entwendet zu haben, welche in einer Box transportiert wurden. Nach der Tatausführung gingen die Personen in Rtg. Zimmerstraße. Hinweise bezüglich zweier Personen mit einer größeren Box unter der Tel. Nr.: 05381-9440.

Verkehrsunfall mit ca. 2000,- Euro Sachschaden

11.07.2023, 21.00 Uhr, 38723 Seesen, Kleine Reihe. Ein 21-jähriger Seesener befährt die Straße Kleine Reihe in Rtg. Lautenthaler Straße und bremst seinen Pkw ab. Ein dahinter fahrender 21-jähriger Seesener Pkw-Fahrer bemerkt dieses nicht rechtzeitig und fährt auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Die Beteiligten machten unterschiedliche Angaben bezüglich der Verursachung. Hinweise unter Tel. 9440.(hei)

