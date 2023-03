LPI-SHL: Erfolglose Flucht endet in JVA

Suhl (ots) - Unbekannte Täter begaben sich in der Zeit vom 13.03.2023 bis 19.03.2023 unberechtigt in ein Mehrfamilienhaus in der Auenstraße in Suhl und machten sich an einem dort abgestellten E-Bike zu schaffen. Die Täter entwendeten den verbauten Akku und beschädigten hierbei das Zweirad. Der Wert des Akkus wird mit ca. 700 Euro beziffert. Hinweise auf die Täter bzw. auf den Verbleib des Akkus werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte ...

