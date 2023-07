Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Gartenhütten im "Stockergarten" (10./13.07.2023)

Hilzingen (ots)

Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch ist ein unbekannter Täter in zwei Gartenhütten auf einem Grundstück im "Stockergarten" an der Landesstraße 190 zwischen Hilzingen und Duchtlingen eingebrochen. Der Unbekannte knackte die Schlösser der beiden Lauben auf und gelangte so in die Innenräume, wo er jedoch nichts entwendete. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

