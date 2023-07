Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht vom 15.07.2023 des PK Bad Harzburg

Diebstahl einer Baumaschine

In der Nacht von Donnerstag, den 13.07.2023, auf Freitag, den 14.07.2023, zwischen 18:30 -14:00 Uhr, wurde im Ortsteil Harlingerode in 38667 Bad Harzburg von einem umfriedeten Privatgrundstück in der Wolfenbütteler Straße durch bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte entwendet. Die Schadenssumme beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Aufgrund des geschätzten Gewichts von über 400 kg und der Größe der 'Wacker Neuson 3050' wird davon ausgegangen, dass die Täter mutmaßlich mit einem größeren Kraftfahrzeug an den Tatort vorgefahren sein müssen. Sachdienliche Angaben, die mit dem Tatgeschehen im Zusammenhang stehen könnten, sind bitte dem Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322 - 911 11 0 mitzuteilen.

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kleingarten

Im Zeitraum vom 09.07.2023, gegen 18:00 Uhr, bis zum 14.07.2023, 20:00 Uhr, wird durch Eintreten eines Fensters sowie Aufhebeln einer Tür gewaltsam in zwei Schuppen eines Kleingartens im Bad Harzburger Ortsteil Bündheim eingedrungen. Ob Diebesgut erlangt werden konnte, ist derzeit noch unbekannt. Wer Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322 - 911 11 0 zu melden.

