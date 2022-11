LPI-SHL: Auffahrunfall

Urnshausen (ots) - 300 Liter Diesel entwendeten bislang unbekannte Diebe aus zwei Baumaschinen in der Sandgrube in Urnshausen. Die Täter suchten in der Nacht zu Mittwoch den Tatort auf und zapften den Treibstoff aus einem Bagger und einer Siebanlage. Anschließend konnten sie unentdeckt entkommen. Der Beuteschaden beträgt ca. 600 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: ...

