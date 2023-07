Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 16.07.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 14.07.2023, gegen 10:00 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Bad Harzburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein männlicher Fahrzeugführer mit einem blauen Pkw der Marke Skoda mit einem am Fahrbandrand stehenden Baum leicht kollidierte. Obwohl am Baum Sachschaden entstand, setzte dieser seinen Weg fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen des Verkehrsunfallgeschehens werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322 - 911 11 0 zu melden.

Diebstahl eines Fahrradanhängers

Am 15.07.2023, gegen 17:08 Uhr, nutzte im Bereich der Westeroder Straße Ecke Radauberg in Bad Harzburg ein bislang unbekannter Täter einen unbeaufsichtigten Moment und entwendete einen Fahrradanhänger der Marke Simson eines Zeitungsausträgers. Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen werden durch das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322 - 911 11 0 entgegengenommen.

