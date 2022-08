Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Nastätten

Nastätten Paul-Spindler-Straße (ots)

Am 19.08.2022 um ca. 14:55 Uhr wird eine Verkehrsunfallflucht in der Paul-Spindler-Straße gemeldet. Dabei soll ein dunkelgrüner PKW einen stehenden Wohnwagen beschädigt haben und daraufhin die Unfallörtlichkeit verlassen haben. Sollten Sie Hinweise bezüglich des Unfallverursachers bzw. des beteiligten Fahrzeuges geben können, so melden Sie sich bitte bei hiesiger Dienststelle.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell