Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 22.07.2023

Goslar (ots)

Wiederholtes Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Bereits am Donnerstag, den 20.07.2023, wird gegen 16:15 Uhr ein 24-jähriger Goslarer mit seinem Pkw in der Wolfenbütteler Straße, in 38642 Goslar, durch eine Funkstreifenwagenbesatzung kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Am Folgetag, wird der 24-jährige erneut durch die Funkstreifenwagenbesatzung am Steuer seines Fahrzeuges festgestellt. Gegen 10:15 Uhr befuhr dieser zuvor die Straße Im Schleeke, in 38642 Goslar. Den Fahrzeugführer erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem ist der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Begehung weiterer Verkehrsstraftaten sichergestellt worden.

Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, dem 21.07.2023, 13:40 Uhr bis 14:12 Uhr stößt ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz des dortigen Nahversorgungszentrums in der Marienburger Straße, in 38642 Goslar, vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw BMW. Anschließend verlässt der Unfallbeteiligte die Unfallörtlichkeit ohne einem Feststellungsberechtigten seine Unfallbeteiligung anzuzeigen. Durch den Unfall entsteht beim geschädigten Fahrzeug ein Sachschaden im Bereich der vorderen rechten Stoßstange in einer geschätzten Höhe von 2000 Euro. Hinweise zum Unfallhergang oder Verursacher nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fußgängerin

Am Freitag, dem 21.07.2023, gegen 15:30 Uhr beabsichtigt eine 72-jährige Bad Harzburgerin die Fußgängerampel am Reiseckenweg in Richtung Osterfeldparkplatz zu überqueren. Als sie die Straße überquert wird die Fußgängerin durch einen Pkw Skoda mit GS-Zulassung an der Ferse touchiert, nachdem dieser nach derzeitigem Stand der Ermittlungen das für ihn zeigende Rotlicht missachtete. Die Fußgängerin verletzt sich durch den Zusammenstoß leicht. Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer entfernt sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Die Ermittlungen hinsichtlich der Feststellung des verantwortlichen Fahrzeugführers dauern an. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

i.A. Galante, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell