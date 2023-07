Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PK Oberharz aus Clausthal-Zellerfeld vom 22.07.2023

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld:

Am 20.07., gegen 18:10 Uhr, befuhr ein 62jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW VW ID 4 (grau), den Zellweg in Richtung Pulverweg. In Höhe Hausnummer 20 streifte er beim Vorbeifahren einen dort geparkten PKW. Den Unfallhergang habe er auf Grund der dortigen Parksituation (Bauernmarkt) nicht wahrgenommen und erst zu Hause einen Schaden an seinem Fahrzeug (vorne rechts) festgestellt. Er habe dieses Ereignis der Polizei mitgeteilt, damit ein möglicher Geschädigter nicht auf seinem Schaden "sitzenbleibt".

Sachdienliche Hinweise bitte an hiesige Dienststelle.

Dunker, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell