POL-HG: 85-Jähriger von Angehörigem lebensbedrohlich verletzt +++ Polizei nimmt 22-Jährigen nach Bedrohungen fest

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 85-Jähriger von Angehörigem lebensbedrohlich verletzt, Steinbach, Kirchgasse, 18.04.2023, gg. 22.00 Uhr

(pa)In Steinbach kam es am Dienstagabend in der Kirchgasse zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 22.00 Uhr verständigten Bewohner eines dortigen Einfamilienhauses die Polizei und teilten mit, dass sich ein Familienangehöriger, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, gerade versucht, sich gewaltsam Zugang in das Haus zu verschaffen. Daraufhin wurden mehrere Polizeistreifen zu der Örtlichkeit entsandt. Währenddessen gelang es dem Mann, bei dem es sich um einen 47-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelt, in die Wohnräume einzudringen. Dort soll er seinen 85-jährigen Vater unmittelbar attackiert und ihm mit einem Schlagwerkzeug lebensbedrohliche Verletzungen zugefügt haben. Die eintreffenden Streifen nahmen den 47-Jährigen fest. Der schwerstverletzte 85-Jährige wurde durch die hinzugezogenen Rettungskräfte zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Am heutigen Mittwoch wird der Festgenommene, gegen den wegen versuchten Totschlags ermittelt wird, dem Haftrichter vorgeführt.

2. Polizei nimmt 22-Jährigen nach Bedrohungen fest, Königstein im Taunus, Bahnstraße, 18.04.2023, 15.25 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag nahm die Polizei in Königstein einen Mann fest, nachdem dieser zuvor im Bereich des Bahnhofs Passanten und einen Busfahrer bedroht haben soll. Gegen 15.25 Uhr wurde gemeldet, dass ein Mann am Königsteiner Bahnhof mehrere Personen mit Messern bedrohe. An der Örtlichkeit eingetroffen konnte die Polizei sowohl den mutmaßlichen Täter - einen 22-Jährigen aus Glashütten - als auch drei Männer antreffen, die angaben, zuvor von dem Mann unter dem Vorhalt von Messern bedroht worden zu sein. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen umgehend fest. Der zur Tatzeit stark alkoholisierte Mann - ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,1 Promille - führte ein Klappmesser sowie eine ausklappbare Säge mit sich. Beides wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Festgenommenen eingeleitet. Im weiteren Verlauf wurde der 22-Jährige bei einer Fachklinik vorgestellt und dort aufgenommen.

