POL-HG: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen - Messstellen Speedmarathon

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(wie) "ROADPOL - Speedmarathon" - Polizei nimmt Raser ins Visier Am 21.04.2022 findet der europaweite Verkehrsaktionstag "Speedmarathon" statt und auch die Polizei in Westhessen macht an diesem Tag einmal mehr auf die Gefahren und Folgen zu schnellen Fahrens aufmerksam. Zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr werden an knapp 200 Messstellen in Hessen über 500 Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen teilnehmender Kommunen zum Einsatz kommen.

Geschwindigkeit entscheidet bei Unfällen über Leben und Tod Die Unfallursache Geschwindigkeit gehört dauerhaft zu den häufigsten Unfallursachen auf hessischen Straßen. Geschwindigkeitsverstöße sind kein Kavaliersdelikt, die Folgen werden aufgrund fehlender Weitsicht häufig außer Acht gelassen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus innerorts um 2 km/h die Zahl der Verunglückten um 15% senkt. Dies wird insbesondere deutlich, wenn man bedenkt, dass bei 65 km/h acht von zehn Fußgänger bei der Kollision mit einem Pkw sterben, während bei 50 km/h acht von zehn überleben. Social-Media-Kanäle im Einsatz für Menschenleben Die Hessische Polizei begleitet den Speedmarathon 2023 über ihre Social-Media-Kanäle und macht Verkehrsteilnehmer unter dem Hashtag "#Speedmarathon" auf die häufigste Todesursache im Straßenverkehr aufmerksam.

In Westhessen wird am Freitag hier geblitzt:

Autobahn:

BAB 3, Elzer Berg BAB 66, Höhe Erbenheim

Wiesbaden:

Theodor-Heuss-Brücke Otto-Suhr-Ring Rheinlandstraße Rheingaustraße B 263 Salzbachtalbrücke Boelckestraße Biebricher Straße

Rheingau-Taunus-Kreis:

B 260, Höhe Mappershain

Hochtaunuskreis:

B 456, Höhe Wehrheim B 456, Höhe Saalburg L 3004, Oberursel "Applauskurve" L 3004 Schmitten "Hegewiese"

Main-Taunus-Kreis:

L 3005, Eschborn Bad Soden, Königsteiner Straße Hattersheim, Mainzer Landstraße

Landkreis Limburg-Weilburg:

B 417, Höhe Linter L 3046, Mengerskirchen "Seeweiherkurve"

Die genaue Auflistung und nähere Messzeiten finden sie auf www.polizei.hessen.de und direkt unter dem Link https://k.polizei.hessen.de/35215670

Hintergrundinformationen zu ROADPOL (European Roads Policing Network)

"Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation mit Hauptsitz in London. Dieses Polizei-Netzwerk hat die Aufgabe, europaweite Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor zu koordinieren. Hauptziel ist die Reduzierung der auf Europas Straßen Getöteten und Schwerverletzten.

ROADPOL geht davon aus, dass die Verkehrsüberwachung und -prävention einen bedeutenden Beitrag zur Verminderung der Zahl von Verkehrsunfallopfern leisten wird.

Die zentralen Ziele des Netzwerkes sind: - Reduzierung von Verkehrsopfern auf europäischen Straßen - Zusammenführung, Zusammenarbeit und Austausch praktischer Erfahrungen der Straßenverkehrsbehörden und Verkehrspolizeien in Europa - Organisation und Koordination europaweiter Einsätze und Kampagnen - Unterstützung und Förderung von Forschungsinitiativen im Bereich der Verkehrssicherheit

