PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher stehlen Lebensmittel +++ Diebe auf Baustelle am Werk +++ Bürgersprechstunde in Wehrheim fällt aus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher stehlen Lebensmittel,

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, 15.04.2023, 17.00 Uhr bis 16.04.2023, 19.00 Uhr

(pa)In Friedrichsdorf wurden am Wochenende die Räumlichkeiten eines Restaurants zum Ziel eines Einbruchs. Wie am Montag zur Anzeige gebracht wurde, hatten sich Unbekannte zwischen dem späten Samstagnachmittag und Sonntagabend Zugang zu einem Lagerraum eines in der Hugenottenstraße ansässigen indischen Restaurants verschafft. Nachdem die Täter dazu ein an der Tür angebrachtes Vorhängeschloss auf bislang unbekannte Weise geöffnet hatten, entwendeten sie sämtliche in dem Lager befindlichen Lebensmittel und Getränkekisten. Der Wert des Diebesguts beläuft sich laut einer ersten Schätzung auf rund 500 Euro. Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Bereich möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Diebe auf Baustelle am Werk,

Bad Homburg v. d. Höhe, Frölingstraße, 14.04.2023, 18.00 Uhr bis 17.04.2023, 07.00 Uhr

(pa)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes suchten Diebe eine Baustelle in Bad Homburg heim. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten Unbefugte zwischen dem frühen Freitagabend und Montagmorgen ein in der Frölingststraße befindliches Baustellengelände und anschließend das im Bau befindliche Gebäude. Aus den Kellerräumen entwendeten sie anschließend Werkzeuge und Baustrahler. Der Wert des Diebesguts wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Bürgersprechstunde in Wehrheim fällt aus, Wehrheim, 20.04.2023,

(pa)Die für Donnerstag (20.04.2023) geplante Bürgersprechstunde der "Schutzfrau vor Ort", Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel Godek, im Wehrheimer Rathaus muss leider ausfallen. Regulär findet die nächste Sprechstunde am 18.05.2023 von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt (jeweils der 3. Donnerstag im Monat). Wer es nicht zu den Sprechstundenterminen im Rathaus schafft, kann selbstverständlich auch außerhalb dieser Zeiten den Kontakt zur "Schutzfrau vor Ort" suchen. Erreichbar ist sie unter der Telefonnummer (06081) 9208 - 108 oder per E-Mail an svo.pst-usingen.ppwh@polizei.hessen.de . Zudem ist Frau Jokiel-Gondek natürlich auch im Rahmen ihrer regelmäßigen Präsenzstreifen ansprechbar.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell