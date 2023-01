Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Straßenraub

Täterin flüchtet auf Fahrrad

Kleve (ots)

Am Donnerstag (12. Januar 2023) gegen kurz vor 16:00 Uhr saß ein 13-jähriges Mädchen auf einer Bank an einer Bushaltestelle am Bahnhof, als sich eine Unbekannte zu ihr setzte und sie ansprach. Nach Angaben des Kindes habe die Frau ihr dann unvermittelt an den Haaren gezogen. Die 13-Jährige konnte sich losreißen und lief in Richtung Bahnstraße. Die Unbekannte folgte ihr jedoch, zog ihr erneut an den Haaren und schlug das Mädchen. Dabei entriss sie der 13-Jährigen auch ihr Handy, es gelang dem Mädchen jedoch, das Handy zurückzuerlangen. Zeugen eilten dem Mädchen zu Hilfe und versuchten, die Täterin festzuhalten. Diese riss sich aber los und flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei auf einem Damenrad in Richtung Hafenstraße. Das Mädchen blieb unverletzt, stand jedoch deutlich unter dem Eindruck des Geschehens.

Die unbekannte Täterin wird beschrieben als zwischen 17 und 20 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75m groß und mit einem ungepflegten Äußeren. Sie hatte lange blonde, leicht gewellte Haare, trug eine Brille mit eckigen Gläsern und hatte eine Zahnspange. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke mit braunem Fellbesatz an der Kapuze, schwarzen Sportleggings mit Mesh-Einsätzen und hatte eine Tüte der Drogeriemarke "dm" bei sich.

Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell