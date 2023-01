Kevelaer (ots) - In der Zeit von Dienstag (10. Januar 2023) um 23:00 Uhr bis Mittwoch (11. Januar 2023) um 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Heinestraße ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster im ersten Obergeschoss auf, drangen in die Wohnräume ein und entwendeten Bargeld. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon ...

