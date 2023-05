Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 28.05.2023

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Ottersberg; Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Unfall: Am Samstagnachmittag schlägt um kurz vor 15 Uhr ein 62-Jähriger auf dem Gelände einer Tankstelle in Otterstedt beim Aussteigen mit der Tür seines Fahrzeuges gegen einen dort abgestellten Opel Corsa. Auf den Vorfall angesprochen setzt der 62-Jährige sich wieder in seinen Citroen und fährt davon. Die daraufhin alarmierte Streife der Polizei kann den Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift antreffen. Im Rahmen der dann stattfindenden Kontrolle kann eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Es werden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Eine Blutprobenentnahme wird durchgeführt.

Bereich Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

