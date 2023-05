POL-VER: Pressemeldung vom 27.05.2023

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden:

++Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr++

Verden. In der Nacht von Freitag auf Samstag warf eine unbekannte Person um 0:40 Uhr ein Fahrrad von der Bahnüberführung an der Lindhooper Straße auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer musste dem Fahrrad ausweichen, Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Zeugen werden gebeten, sich unter 04231/8060 zu melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel:

Keine presserelevanten Ereignisse.

Bereich Achim:

++Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall++

Emtinghausen. Am Freitagmittag, kurz nach 13 Uhr, ereignete sich auf der Gödestorfer Straße im Bereich Emtinghausen ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 72-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Thedinghausen war mit seinem Mercedes in Richtung Emtinghausen unterwegs und zeigte bereits eindeutige Fahrauffälligkeiten, bevor er in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem Ford einer 28-jährigen Verkehrsteilnehmerin zusammenprallte. Beide Personen wurden jeweils schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Da der Unfallverursacher während der Unfallaufnahme anhaltend körperliche und geistige Auffälligkeiten zeigte, die eine Fahruntüchtigkeit vermuten ließen, wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Bereich Osterholz:

++Fahruntüchtig durch die Einnahme von Medikamenten++

Lilienthal. Am Freitag, den 26.05.2023, gegen 09:45 Uhr, fiel ein 63-jähriger Pkw-Fahrer dabei auf, wie er mit seinem Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr und dabei mehrfach die Mittellinie überquerte. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Medikamenten gefahren sein dürfte, die die Fahrtüchtigkeit eingeschränkt haben könnten. Für das eingeleitete Strafverfahren wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

