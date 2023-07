Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt - Einbruch in Büro der Landwirtschaftskammer, Polizei sucht Zeugen

Bredstedt (ots)

In der Zeit von Freitagvormittag (07.07.23), 09.30 Uhr, bis Montagmorgen (10.07.23) wurde in das Verwaltungsgebäude der Landwirtschaftskammer in der Theodor-Storm-Straße in Bredstedt eingebrochen. Im Inneren öffnete der (oder die) Täter gewaltsam mehrere Büroräume und entwendete u.a. zwei Samsung Mobiltelefone und Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dieses Einbruchs übernommen und hofft auf Zeugen oder Hinweisgeber. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell