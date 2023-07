Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Breklum - Einbrüche in der Kirchenstraße am vergangenen Wochenende, Polizei sucht Zeugen

Breklum (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (07.07.23) bis Montagmorgen (10.07.23) wurde in das Kirchenbüro und in einen Kellerraum der evangelischen Kirche eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und im Inneren des Objekts diverse Schränke und Türen. Entwendet wurde u.a. eine Makita Bohrmaschine inklusive Ladegerät mit zwei Akkus, ein Bohrhammer inklusive Ladegerät mit zwei Akkus sowie ein Laptop. Es entstand außerdem ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Ebenfalls in der Kirchenstraße wurde im o.g. Zeitraum in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der oder die Täter öffneten hier gewaltsam eine Terrassentür und verschafften sich Zutritt in das Haus, in dem alle Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht wurden. Entwendet wurde u.a. Schmuck, eine Sporttasche und ein Fernseher.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieser Einbrüche übernommen und fragt: Wer hat verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche wahrgenommen, die mit diesen Taten zusammenhängen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden.

