POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei stellt Taschendieb dank Zeugenhinweis und spricht Bereichsbetretungsverbot aus

Bonn, Köln (ots) - Eine bislang unbekannte Frau und ein bislang unbekannter Mann sind verdächtig, am 21.02.2023 und 22.02.2023 in Bonn und Köln über vierzig Verfügungen mit einer gestohlenen Debitkarte durchgeführt zu haben. Dabei wurden Bargeldabhebungen am Geldautomaten sowie per Einzugsermächtigung in Geschäften vorgenommen. Der Gesamtschaden liegt im ...

