POL-FL: Wenningstedt/Sylt - Tödlicher Badeunfall durch gefährliche Unterströmung

Wenningstedt/Sylt (ots)

Am Freitagvormittag (07.07.23), gegen 08.40 Uhr, geriet ein 85-jähriger Urlauber in der Nordsee vor Wenningstedt auf Sylt beim Baden offenbar in eine gefährliche Unterströmung. Ein 38-jähriger Urlauber eilte dem Mann zur Hilfe, geriet jedoch selbst in Lebensgefahr und konnte sich nur mit Mühe an Land retten. Der 38-Jährige wurde stark unterkühlt und entkräftet in die Nordseeklinik verbracht. Ein 22-jähriger Surfer versuchte die Rettung mit einem Rettungsbrett fortzusetzen, konnte den 85-jährigen jedoch in der Nordsee nicht mehr auffinden. Eingesetzt wurden die Freiwillige Feuerwehr Wenningstedt, das DRK Sylt, die Wasserwacht des DRK, die DRK Drohnenstaffel, das Seenotrettungsschiff "Pidder Lüng" und ein Hubschrauber der Luftrettung Northern Rescue. Eine Absuche nach dem 85-Jährigen durch die eingesetzten Rettungskräfte verlief bis ca. 10.00 Uhr negativ. Um kurz nach 10 Uhr konnte der Vermisste nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden.

