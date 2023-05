Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Auf der Straße angesprochen und in der Wohnung ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Meckesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag sprach gegen 12:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen 54-jährigen Mann auf der Hauptstraße an. Noch während des Gesprächs kamen die beiden an der Wohnanschrift des 54-Jährigen an, wo dieser die Haustüre aufschloss. Beim Betreten des Hausflurs, erhielt er plötzlich einen kräftigen Stoß in den Rücken, so dass er schwer zu Boden stürzte. Der Täter nutzte dies aus, drang in die Wohnung ein und entwendete mehrere Schmuckstücke, darunter eine Armbanduhr. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist knapp 175 cm groß, schlank und zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er trug eine braune Jacke, braune Hosen und eine braune Schiebermütze und sprach Deutsch mit kurpfälzischem Dialekt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Raub.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell