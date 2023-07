Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Versammlung am Donnerstagnachmittag sorgt für temporäre Verkehrsbehinderungen

Flensburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (06.07.23) kam es aufgrund einer nicht angemeldeten Versammlung zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Hafermarkt in Flensburg.

Gegen 15 Uhr versammelten sich sieben Personen der "Letzten Generation" in Adelbylund, um einen Aufzug in Richtung Flensburger Rathaus durchzuführen. Nach Rücksprache mit der Versammlungsbehörde der Stadt Flensburg, liefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung, der sich im Verlauf einige wenige Personen anschlossen, über die Kappelner Straße, Heinrichstraße, Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Rathaus. Dort löste sich die friedlich verlaufende Versammlung, welche von der Polizei begleitet wurde, gegen 17.50 Uhr auf.

Durch notwendige Absperrmaßnahmen kam es in dieser Zeit zu leichten Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Der Verkehr wurde u.a. von der Polizei über die Johannesmühle und Angelburger Straße abgeleitet.

Während der Versammlung kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen.

