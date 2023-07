Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln - Achtung Hauszugangstrick! Trickdiebe geben sich als Handwerker aus und bestehlen Seniorin, Polizei sucht Zeugen!

Flensburg (ots)

Dienstagmittag (04.07.23), um kurz vor 12.00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür einer Seniorin in der Klaus-Groth-Straße und gab sich als Dachdecker aus. Er erklärte der älteren Dame, dass sich auf ihrem Hausdach diverse Dachpfannen gelöst hätten und er diese unentgeltlich, für eine Flasche Selter, reparieren würde. Auf dem Dachboden erklärte er, dass es schon reingeregnet hätte und er deshalb die Hilfe eines Kollegen benötige. Dieser erschien kurz darauf an der Haustür. Während die Seniorin mit dem ersten Mann in den Keller ging, durchsuchte der zweite offenbar alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und wurde schließlich im Schlafzimmer der Dame fündig. Er entwendete Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und verließ das Haus. Unter einem Vorwand verschwand auch der erste "Handwerker". Die Seniorin bemerkte anschließend sofort den Diebstahl, lief noch aus dem Haus, von den Trickdieben fehlte aber bereits jede Spur. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Trickdieben durch mehrere Streifen führte leider nicht zum Erfolg.

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

-klein -Schirmmütze -Bart

Täter 2:

-groß -dicker Bauch -helles Haar -bekleidet mit kariertem Hemd und heller Hose

Beide unbekannten Männer sprachen fließend Deutsch.

Die Polizei in Kappeln hat die Ermittlungen dieses Trickdiebstahls aufgenommen und fragt:

Wer hat am Dienstag in Kappeln, insbesondere in Tatortnähe zur Tatzeit, Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit diesem Trickdiebstahl in Verbindung stehen könnten? Wer hat ähnliches erlebt? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04642-9655901 bei den Ermittlern zu melden. Vielen Dank!

Die Polizei rät: Lassen Sie nur Handwerker herein, die sie selbst bestellt haben oder die zuvor von der Hausverwaltung angekündigt wurden! Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Verwahren Sie Bargeld und wertvollen Schmuck nicht zu Hause auf! Informieren Sie Ihre angehörigen, Freunde und Nachbarn über die Maschen der Trickbetrüger, nur wer informiert ist, dann sich wirksam schützen!

