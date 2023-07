Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Einbruch in Autohaus in der Robert-Koch-Straße in Husum, entwendeter weißer Fiat Ducato wird verunfallt aufgefunden, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

In der Nacht von Samstag (01.07.23) auf Sonntag (02.07.23), vermutlich gegen Mitternacht, wurde in ein Autohaus in der Robert-Koch-Straße in Husum eingebrochen. Unbekannte Täter warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Stehlgut und entwendeten u.a. Bargeld und einen Fahrzeugschlüssel aus einer Schlüsselbox. Der oder die Täter flüchteten anschließend mit einem Fiat Ducato vom Firmengrundstück. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Neufahrzeug mit einem Wert von 39000 Euro. Der Fiat Ducato wurde am Sonntagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, im Graben neben einem "Plattenweg" im Südermoordeich in Olderup, südlich des dortigen Depots und nördlich der B 200 aufgefunden. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieses Einbruchs aufgenommen und fragt: Wer hat verdächtige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen? Wer hat den weißen Fiat Ducato gesehen oder kann sagen, wann dieser noch nicht oder bereits im Graben lag? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

