Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Verkehrsunfallflucht, 13-jähriger Radfahrer leicht verletzt, Polizei sucht weitere(n) unfallbeteiligte(n) Fahrer(in) eines roten Autos mit schwarzen Streifen

Husum (ots)

Bereits vor zwei Wochen, Freitagmittag (16.06.23), um 12.55 Uhr, ereignete sich in der Flensburger Chaussee folgender Verkehrsunfall:

Ein 13-jähriger Schüler befuhr mit seinem Fahrrad die Flensburger Chaussee auf dem gemeinsamen Geh-und Radweg vorschriftswidrig in die falsche Fahrtrichtung stadtauswärts. Ein rotes Auto mit schwarzen Streifen befuhr ebenfalls die Flensburger Chaussee in Fahrtrichtung Innenstadt und wurde auf den Parkplatz von McDonalds gelenkt. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Vorderrad des 13-Jährigen, woraufhin dieser stürzte. Der oder die Autofahrerin des roten Pkw mit schwarzen Streifen fuhr weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Das Polizeirevier in Husum hat die Ermittlungen dieses Verkehrsunfalls aufgenommen und bittet weitere Zeugen und die Fahrerin/den Fahrer des rot/schwarzen PKW um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell