Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Breklum - Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag, Polizei sucht beteiligten Audi-Fahrer

Breklum (ots)

Am Freitagnachmittag (30.06.23), um 14.45 Uhr, befuhr ein 14-Jähriger auf einem E-Scooter die Straße Lundenbarg in Richtung Norden und beabsichtigte nach Westen in den Breedeweg einzubiegen. Der Fahrer eines älteren silbergrauen Audi Limounsine befuhr den Breedeweg aus Richtung Westen kommend in Richtung Osten und beabsichtigte in den Lundenbarg in Fahrtrichtung Süden einzubiegen und hielt sich dabei offenbar nicht an das Rechtsfahrgebot und "schnitt" dabei den 14-jährigen Rollerfahrer. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Audi zu vermeiden, wich dieser nach rechts aus und stürzte. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der 14-Jährige verletzte sich am Bein und musste stationär behandelt werden.

Der Audi soll Schleswiger Kennzeichen (SL-) gehabt haben. Außerdem sollen die Fragmente "N" und "3" erkennbar gewesen sein. Das Fahrzeug wurde von einem Mann gefahren. Die Polizeistation in Bredstedt hat die Ermittlungen dieses Unfalls übernommen und bittet den Audi-Fahrer und ggfs. weitere Unfallzeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04671- 40 44 900. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell