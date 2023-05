Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (533) Psychisch auffälliger Mann fügte Polizisten Bisswunde zu

Fürth (ots)

Am Dienstagvormittag (02.05.2023) sollte ein Mann des Fürther Hauptbahnhofs verwiesen werden, da er Passanten anpöbelte. Hiermit war der 28-Jährige nicht einverstanden und biss einen Beamten in den Unterarm.

Gegen 11:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Fürth die Mitteilung über einen Mann im Fürther Hauptbahnhof, welcher Passanten anpöble.

Der eintreffenden Streife gegenüber zeigte sich der Mann sofort aggressiv, ballte seine Fäuste und baute sich in drohender Haltung vor den Beamten auf. Zudem äußerte er, ins Gleisbett springen zu wollen. Nach Hinzuziehung weiterer Unterstützungskräften gelang es den Beamten, den Mann zu überwältigen und ihm Handfesseln anzulegen. Hierbei biss der 28-Jährige einem Polizisten (34) derart in den Unterarm, dass er eine blutende Fleischwunde davontrug. Diese musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Beamten brachten den Beschuldigten in die Dienststelle, wo eine richterlich angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss daran wurde der Mann, der sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, in einer Fachklinik untergebracht.

