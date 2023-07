Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Verkehrsunfall in der Husumer Straße mit beteiligten E-Bike-Fahrer und schwarzem PKW, Autofahrer gesucht

Flensburg (ots)

Bereits am letzten Dienstag (27.06.23), gegen 15.35 Uhr, kam es in der Husumer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt wurde. Dieser befuhr den Radweg der Husumer Straße stadtauswärts. Auf Höhe des Autohauses "Honda" fuhr ein schwarzer PKW, vermutlich ein Kleinwagen vom Firmengrundstück runter. Es kam zum Zusammenstoß mit dem E-Bike-Fahrer, woraufhin dieser stürzte. Der Autofahrer stieg aus und fragte, ob alles in Ordnung sei, was von dem Fahrradfahrer bejaht wurde, vermutlich unter Schock stehend, woraufhin der Autofahrer seine Fahrt fortsetzte. In welche Richtung kann nicht gesagt werden. Nachfolgend stellte der Radfahrer fest, dass er sich Verletzungen zugezogen hatte und außerdem Schäden an seinem Fahrrad durch den Unfall entstanden sind.

Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: -ca. 20-25 Jahre alt -175-180 cm groß -braune mittellange Haare -Dreitagebart -trug beigefarbenes T-Shirt mit weißem Schriftzug

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres in Flensburg hat die Ermittlungen dieses Unfalls aufgenommen und bittet den Autofahrer und weitere Unfallzeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell