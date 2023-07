Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Einbruch in Werkstatt der Berufsschule am letzten Wochenende, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (30.06.23) bis Sonntagnachmittag (02.07.23) wurde in die Kfz-Werkstatt der Beruflichen Schule Nordfriesland in der Straße "Am Bahndamm" eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und betraten die Halle. Dort wurde eine weitere Scheibe der verschlossenen Bürotür eingeschlagen. Entwendet wurde offenbar nichts, es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieses Einbruchs übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300. Vielen Dank!

