Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Wohnungzugangstrick, Gutmütigkeit älterer Dame wird von Einschleichdieben ausgenutzt, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Montagmittag (10.07.23), gegen 13.00 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer älteren Dame im Marienhofweg. Über die Gegensprechanlage erklärte ein Mann, er habe einen Termin mit der Nachbarin, woraufhin die Seniorin den Summer der Eingangstür betätigte und anschließend ihre Wohnungstür öffnete. Vor dieser stand ein Mann, der aussah als sei er ein Lieferant oder Paketdienstleister. Der Mann bat um einen Zettel und einen Stift um seine Kontaktdaten für die Nachbarin aufzuschreiben. Zusammen ging man in die Küche, wo der Unbekannte erklärte, dass er durch eine Handverletzung schlecht schreiben könne und deshalb dankbar sei, wenn die Seniorin die Notiz für ihn schreiben könnte. Während sie das tat, muss ein weiterer Mann in die Wohnung gekommen sein und aus dem Schlafzimmer mehrere tausend Euro Bargeld, welche für ein Familienfest gespart wurden und Goldschmuck entwendet haben. Nachdem der angebliche Lieferant die Wohnung verlassen hatte, schaute die Seniorin aus dem Fenster und sah ihn mit einem anderen Mann weggehen. Den Diebstahl stellte die ältere Dame erst am Nachmittag fest.

Der angebliche Lieferant wird wie folgt beschrieben: -ca. 40 Jahre alt -dunkle Haare -sprach gebrochen Deutsch -bekleidet mit weißem Oberteil mit einem Logo auf der linken Brust

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dieses Trickdiebstahls aufgenommen und fragt: Wer hat ähnliches erlebt? Wer hat im Marienhofweg oder in der Nähe Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung gebracht werden können? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 an die Ermittler zu wenden.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Verwahren Sie Bargeld und wertvollen Schmuck nicht zu Hause auf! Informieren Sie Ihre angehörigen, Freunde und Nachbarn über die Maschen der Trickbetrüger, nur wer informiert ist, kann sich wirksam schützen!

