Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 3,1 Kilogramm Heroin auf der Bundesautobahn A 61 sicher

Kleve - Kempen - Breyell (ots)

In den Abendstunden des 15. April 2023 gegen 21:00 Uhr überprüfte die Bundespolizei einen 46-jährigen österreichischen Fahrer eines Audi Q 7 mit Schweizer Zulassung auf der Bundesautobahn A 61 an der Anschlussstelle Breyell. Als Grund der Reise gab er an, von einer Hochzeit zu kommen. Für die Reise hätte er sich das Fahrzeug von einem Freund ausgeliehen. In einem professionellen Versteck im Heck des Fahrzeuges konnten im Rahmen der Durchsuchung sechs eingewickelte Pakete mit insgesamt 3,1 Kilogramm Heroin aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier nach Kempen gebracht. Zuständigkeitshalber wurde das Zollfahndungsamt Essen über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, die die Person und die sichergestellten Gegenstände zur weiteren Sachbearbeitung übernahm. Der Straßenverkehrswert liegt bei 143.000 Euro.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell