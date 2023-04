Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Er wollte nur eine Fundsache abgeben - jetzt sitzt er in Haft

Münster (ots)

Eigentlich handelte der 37-Jährige in bester Absicht, als er eine Fundsache bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Münster abgeben wollte. Nun sitzt er in Haft.

Der Münsteraner wandte sich an die Bundespolizei, um eine Fundsache abzugeben. Als die Beamten seine Personalien aufnahmen, verhafteten sie den ehrlichen Finder. Gegen ihn lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Münster vor. Der Mann wurde gesucht, weil er die Geldstrafe aus einer Verurteilung wegen Leistungserschleichung nicht bezahlt hatte. Die noch offenen 1950 EURO konnte er auch mithilfe seiner Familie nicht aufbringen, sodass er die Strafe in den nächsten 65 Tage in einer Justizvollzugsanstalt absitzen muss.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell