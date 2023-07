Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrerin fährt gegen Gebäudewand +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 10. Juli 2023, gegen 17:55 Uhr, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall in der Twistringer Straße in Delmenhorst leicht verletzt.

Eine 64-Jährige aus Delmenhorst verwechselte beim Einparken mit ihrem Daimler das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr daraufhin gegen eine Gebäudewand eines Fitnessstudios. Die Wand wurde durch den Zusammenstoß teilweise eingedrückt. In dem Gebäude saß zu dem Zeitpunkt ein 20-jähriger Delmenhorster auf einer Ablage und wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von rund 6.000 Euro.

Gegen die 64-Jährige wurde ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell