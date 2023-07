POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Freitag, 5. Juli 2023, 15:30 Uhr, bis Samstag, 8. Juli 2023, 9:30 Uhr, brach die bislang unbekannte Täterschaft in das Gebäude des Tennisvereines am Schlutterweg in Ganderkesee ein. In dem Gebäude versuchten die Personen vergeblich drei dort aufgestellte Münzautomaten aufzubrechen. Die Büroräumlichkeiten wurden durchsucht und ...

