POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Handydieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen (23.09.2023) einen 18-jährigen Syrer festgenommen, der im Verdacht steht, zwei Mobiltelefone entwendet zu haben.

Zwei 16-Jährige hielten sich gegen 01.30 Uhr in der Klettpassage auf, als der 18-Jährige sie um ein Mobiltelefon bat, um seinen Vater zu kontaktieren. Als ihm ein Mobiltelefon ausgehändigt wurde, entfernte er sich unter einem Vorwand. Zeitgleich stellten die Jugendlichen das Fehlen des zweiten Mobiltelefons fest und sprachen ihn an. Er stieß daraufhin einem der Beiden gegen die Brust und flüchtete in Richtung Oberer Schlossgarten. Die beiden 16-Jährigen nahmen die Verfolgung auf und wurden daraufhin von ihm mit einer Glasflasche bedroht. In der Folge konnte der Syrer im Oberen Schlossgarten von einer Streife festgenommen werden. Bei der Festnahme schlug der 18-Jährige unvermittelt seinem Kopf gegen die Motorhaube des Streifenwagens, so dass diese beschädigt wurde. Der 18-jährige syrische Staatsangehörige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

