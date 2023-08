Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim/Bergstraße (ots)

In der Zeit von Samstag, 19.08.2023 und Sonntag, 20.08.2023 zwischen 17:30 und 08:00 Uhr wurde ein schwarzer BMW an der hinteren linken Seite , sowie an der Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Straße Im halben Morgen in Heppenheim abgestellt. Der Unfallverursacher touchierte mit seinem Pkw beim Ein- bzw. Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim verursachenden Pkw muss es sich aller Voraussicht nach um einen weißen Pkw gehandelt haben. Der Fremdschaden lässt sich auf 2000,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0.

