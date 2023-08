Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

64658 Fürth- Lörzenbach (ots)

Am Samstag, 19.08.2023 kam es gegen 16:15 Uhr in der Weinheimer Straße in Fürth- Lörzenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer 5er BMW Kombi überholte dabei in einer scharfen Kurve den in gleicher Richtung nach Fürth fahrenden Radfahrer. Aufgrund Gegenverkehrs lenkte der Pkw Fahrer sein Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand, ohne auf den Radfahrer zu achten. Der Radfahrer musste, um einem Zusammenstoß zu vermeiden, auf den Gehweg ausweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf den Gehweg. Er zog sich dabei leichte Verletzungen am rechten Arm zu. Der Pkw Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Für Hinweise bitte bei der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/ 706-0 melden.

Berichterstatter: Beckmann, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell